Трамп потребовал бесплатного прохода через Панамский канал для кораблей США
Проход через Панамский и Суэцкий каналы для американских кораблей должен быть бесплатным. Такое заявление 26 апреля сделал президент США Дональд Трамп.
«Американским судам, как военным, так и коммерческим, следует разрешить бесплатный проход через Панамский и Суэцкий каналы! Эти каналы не существовали бы без Соединенных Штатов Америки», — написал он в социальной сети TruthSocial.
Трамп добавил, что поручил госсекретарю Марко Рубио немедленно решить данный вопрос, дополнила «Газета.Ru».
Глава Пентагона Пит Хегсет 9 апреля заявил, что между США и Панамой было подписано рамочное соглашение, согласно которому американские военные корабли будут иметь приоритетный и бесплатный проход через Панамский канал.