Глава Пентагона рассказал о соглашении по Панамскому каналу
Между США и Панамой было подписано рамочное соглашение, согласно которому американские военные корабли будут иметь приоритетный и бесплатный проход через Панамский канал. Об этом 9 апреля сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.
«Мы также подписали с министром по делам канала рамочное соглашение о том, что военные и вспомогательные корабли США будут проходить через Панамский канал первыми и бесплатно», — заявил Хегсет журналистам, подводя итоги своего визита в Панаму.
Хегсет 9 апреля отметил, что военные силы Китая имеют слишком большое присутствие в Западном полушарии. И, по его словам, именно по этой причине США и Панама недавно подписали меморандум о взаимопонимании по совместной деятельности в сфере безопасности. Также он сообщил, что планируется заключение совместной декларации с министром по делам Панамского канала о безопасности и его эксплуатации.