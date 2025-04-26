В Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии разбился парапланерист

Житель Перми разбился в Чегемском ущелье Кавказского хребта в Кабардино-Балкарии во время полета на параплане. Об этом 26 апреля сообщили в региональном управлении МЧС России.

Уточняется, что он совершил жесткую посадку в верховьях ущелья.

«К сожалению, парапланерист, состоявший в незарегистрированной группе, получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в Telegram-канале.

На место происшествия оперативно выехала спасательная группа МЧС, в настоящее время там также работают сотрудники Следственного комитета (СК) РФ. Кроме того, к поисково-спасательным работам в том числе привлекли девять специалистов Эльбрусского высокогорного пожарно-спасательного отряда МЧС.

В ноябре минувшего года двое мужчин пострадали при прыжке с парашютом в Московской области. Уточнялось, что их оперативно доставили в больницу с ушибами грудной клетки и переломами.