В Уфе произошел пожар в усадьбе конца XIX века
Сотрудники МЧС России тушат двухэтажный нежилой дом в Уфе. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба МЧС Башкортостана.
«На пересечении улиц Аксанова и Коммунистическая горит двухэтажный бревенчатый дом размерами 20х10 м. Угрозы распространения нет», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По предварительным данным, здание является объектом культурного наследия «Усадьба Бессарабова Василия Поликарповича».
Информации о пострадавших не поступало.
МЧС принимает все необходимые меры для ликвидации пожара. Тушение продолжается.
Ранее, 25 апреля, пожарные локализовали пожар площадью 1,3 тыс. кв. м на складе в Московской области. При тушении работали 30 сотрудников МЧС и семь единиц техники.