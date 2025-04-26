Прощание с понтификом: в Риме похоронили папу Франциска

В Риме прошли похороны римского папы Франциска, скончавшегося 21 апреля. На траурные мероприятия прибыли представители большинства стран мира, включая Россию. Репортаж с похорон — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Гроб с телом Франциска под аплодисменты вынесли из собора Святого Петра
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Фото: REUTERS/Remo Casilli
Заупокойную мессу возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре
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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
На похоронах присутствовали 5 тыс. духовных лиц, представители различных христианских конфессий
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Фото: REUTERS/Remo Casilli
В церемонии участвовали 220 кардиналов. 135 из них войдут в конклав, который выберет следующего папу
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Фото: Paolo Giandotti/Handout via REUTERS
Президент Италии Серджо Маттарелла и президент Аргентины Хавьер Милей
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Фото: REUTERS/Matteo Minnella
Монахини молятся во время траурной мессы по папе Франциску на площади Святого Петра в Ватикане
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Кардинал Джованни Баттиста Ре возглавляет траурную мессу по папе Франциску, стоя у гроба на площади Святого Петра в Ватикане
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп
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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Кардинал Джованни Баттиста Ре благословляет гроб во время траурной мессы
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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
На похороны прибыли десятки глав государств со всего мира, в том числе король и королева Испании Филипп VI и Летиция, президенты Франции, Эквадора, Финляндии и другие политики
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Фото: REUTERS/Kevin Coombs
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