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Прощание с понтификом: в Риме похоронили папу Франциска

На церемонию погребения собрались десятки мировых лидеров
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Общий вид площади Святого Петра во время траурной мессы Папы Франциска в Ватикане.
Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
В Риме прошли похороны римского папы Франциска, скончавшегося 21 апреля. На траурные мероприятия прибыли представители большинства стран мира, включая Россию. Репортаж с похорон — в фотогалерее «Известий»
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Гроб с телом Папы Франциска несут во время траурной мессы Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Гроб с телом Франциска под аплодисменты вынесли из собора Святого Петра
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Гроб несут Папу Франциска во время его траурной мессы на площади Святого Петра в Ватикане.
Фото: REUTERS/Remo Casilli
Заупокойную мессу возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре
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Представители духовенства присутствуют на траурной мессе Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
На похоронах присутствовали 5 тыс. духовных лиц, представители различных христианских конфессий
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Кардиналы присутствуют на траурной мессе Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане
Фото: REUTERS/Remo Casilli
В церемонии участвовали 220 кардиналов. 135 из них войдут в конклав, который выберет следующего папу
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Президент Италии Серджо Маттарелла и президент Аргентины Хавьер Милей присутствуют на траурной мессе Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане
Фото: Paolo Giandotti/Handout via REUTERS
Президент Италии Серджо Маттарелла и президент Аргентины Хавьер Милей
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Монахини молятся во время траурной мессы Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
Фото: REUTERS/Matteo Minnella
Монахини молятся во время траурной мессы по папе Франциску на площади Святого Петра в Ватикане
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Кардинал Джованни Баттиста Ре возглавляет траурную мессу по Папе Франциску, стоя у гроба на площади Святого Петра в Ватикане.
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Кардинал Джованни Баттиста Ре возглавляет траурную мессу по папе Франциску, стоя у гроба на площади Святого Петра в Ватикане
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Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп идут после траурной мессы Папы Франциска
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп
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Кардинал Джованни Баттиста Ре благословляет гроб во время траурной мессы Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Кардинал Джованни Баттиста Ре благословляет гроб во время траурной мессы
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Президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон стоят во время выноса гроба в день похорон Папы Франциска на площади Святого Петра в Ватикане.
Фото: REUTERS/Dylan Martinez

На похороны прибыли десятки глав государств со всего мира, в том числе король и королева Испании Филипп VI и Летиция, президенты Франции, Эквадора, Финляндии и другие политики

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Катафалк перевозит гроб с телом Папы Франциска в папскую базилику Санта-Мария-Маджоре (Санта-Мария-Маджоре) в день его похорон в Риме, Италия.
Фото: REUTERS/Kevin Coombs
266-го понтифика похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре
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