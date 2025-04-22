Форма и содержание: умер Зураб Церетели

Скончался Зураб Церетели, знаменитый скульптор чьи творения украшают многие города и музеи мира. Его работы часто вызывали споры, но никогда не оставляли равнодушными. Жизнь и творчество маэстро — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Валерий Шустов
Зураб Церетели является автором сотни скульптур по всему миру. Его известные работы — это Памятник Петру I в Москве, Георгий Победоносец на Поклонной горе и фигура «Добро побеждает зло» в Нью-Йорке.
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Фото: РИА Новости/Александр Макаров
Одна из величайших работ Зураба Церетели — Памятник Петру I в Москве. Работа была воздвигнута в 1997 году по заказу Правительства Москвы. Объект сделан из нержавеющей стали, меди и бронзы. Скульптура считается одной из самых высоких в России, высота составляет 98 метров.
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Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
В 1997 году Зураб Церетели стал Президентом Российской академии художеств.
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Президент Российской академии художеств, скульптор Зураб Церетели в московской Галерее искусств во время представления своей новой работы — скульптурной композиции, посвященной российскому поэту XX века Марине Цветаевой. 2012 год.
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Зураб Церетели был не только скульптором, но и художником. Он организовывал выставки — например, «Я садовником родился» в галерее «Файн Арт». 2014 год.
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели на своем мастер-классе для детей-победителей международной выставки-конкурса художественных произведений «Белая Ворона» в Галерее искусств Зураба Церетели в Москве. 2015 год.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
В 2020 году Зураб Церетели дал интервью «Известиям» в дни празднования 20-летия Московского музея современного искусства (ММОМА).
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Зураб Церетели на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля. 2017 год.
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Зураб Церетели — обладатель множества наград, включая Ленинскую и Государственные премии СССР и РФ, ордена «За заслуги перед Отечеством» четырёх степеней, а также почётные звания народного художника СССР и России.
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