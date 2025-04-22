Форма и содержание: умер Зураб Церетели

Одна из величайших работ Зураба Церетели — Памятник Петру I в Москве. Работа была воздвигнута в 1997 году по заказу Правительства Москвы. Объект сделан из нержавеющей стали, меди и бронзы. Скульптура считается одной из самых высоких в России, высота составляет 98 метров.