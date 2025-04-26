Сильный взрыв произошел в морском порту на юге Ирана
Сильный взрыв произошел в морском порту Махид Раджаи в городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Об этом 26 апреля сообщает агентство Tasnim в Telegram-канале.
Отмечается, что могли пострадать много людей. Взрывная волна была настолько сильной, что серьезно повредила большинство зданий в порту, а также автомобили.
По информации иранского агентства Didar News, произошел взрыв топливного бака, его причины остаются неизвестными. На место происшествия были направлены группы быстрого реагирования.
Агентство добавило, что порт приостановил работу. В настоящее время информации о погибших и пострадавших нет. Серьезные повреждения получило большинство зданий в порту.
Ранее, в январе, в порту испанской Барселоны во время работ по техническому обслуживанию взорвалась цистерна с метилацетатом. При инциденте были ранены два человека, один из них позднее скончался. Еще 11 человек попросили о медпомощи.