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В Пермском крае три человека погибли при столкновении двух автомобилей

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Фото: t.me/gibdd_159
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В Пермском крае произошло столкновение двух автомобилей, в результате ДТП погибли три человека, еще два человека получили травмы. Как сообщает 26 апреля Госавтоинспекция региона, авария произошла примерно в 19:50 на территории Добрянского округа, на автодороге Пермь – Березники.

«Со стороны города Березники в направлении города Добрянка двигался автомобиль Lada Granta под управлением юноши 2006 года рождения», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, водитель на 125-м км выехал на встречную полосу в запрещенном месте, и его автомобиль столкнулся лоб в лоб с Range Rover, которым управлял мужчина 1984 года рождения.

«В результате автоаварии погиб водитель и два пассажира 2005 и 2007 годов рождения отечественного автомобиля. Два пассажира иномарки госпитализированы в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка», — добавили в Госавтоинспекции.

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Утром 26 апреля произошло ДТП с участием 16 автомобилей под Гатчиной. Водитель иномарки не справился с управлением, и его автомобиль въехал в отбойное ограждение. После этого один за одним к нему начали присоединяться другие участники движения. В ходе ДТП серьезные травмы получили двое мужчин, один из которых — в реанимации. Еще две женщины получили легкие травмы.

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