Реклама
Прямой эфир
Мир
В посольстве РФ в Оттаве рассказали об укреплении отношений ЕС и Канады
Политика
Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины
Экономика
Chanel и Rolex зарегистрировали в Роспатенте товарные знаки
Спорт
ФК «Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 3:2 в 26-м туре РПЛ
Мир
Трамп пообещал рассмотреть дело об убийстве генерал-лейтенанта Москалика
Мир
В Молдавии указали на переписывание истории Санду при финансировании ЕС
Мир
Посол РФ в ФРГ допустил возможность сделки с США по ремонту «Северных потоков»
Мир
Евродепутат Вилимский призвал ЕС прекратить спонсировать военные конфликты
Мир
Захарова назвала террором «крымскую дипломатию» Зеленского
Мир
СМИ заявили об отмене пошлин на некоторые американские полупроводники в Китае
Мир
Трамп заявил о согласовании большинства главных пунктов сделки по Украине
Мир
В Берлине запретят флаги России и СССР на памятных мероприятиях 8 и 9 мая
Спорт
СМИ заявили о вероятности бойкота «Реалом Мадрид» финала Кубка Испании
Происшествия
Киркоров получил ожог от загоревшегося рукава рубашки во время концерта
Экономика
В РФ отменили штрафы бизнеса в 2025 году за пропуск подачи первой декларации НДС
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Мир
Россия и Таджикистан подписали протокол об эксплуатации Сангтудинской ГЭС-1

Chanel и Rolex зарегистрировали в Роспатенте товарные знаки

0
EN
Фото: ТАСС/IMAGO/Francis Joseph Dean
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Компании Chanel и Rolex получили регистрацию в Роспатенте своих товарных знаков со действительных до 2034 года, выяснили «Известия». Так, французская марка через филиал компании Chanel SARL из Швейцарии зарегистрировал сразу три названия — Chanel № 5, Chance de Chanel и Eclat Premier Chanel.

Долгий путь назад: что означает возврат иностранных фирм в Россию
Некоторые корпорации собираются вернуться, но не всех здесь ждут

Согласно карточкам кампании, под этими марками она планирует реализовывать в России целый ряд своих товаров — в том числе, одеколон, духи, парфюмерную воду, дезодоранты, мыло, масла, гели для ванны и душа, лосьоны. Также в числе продукции — средства для снятия макияжа, ароматизаторы воздуха, туалетные принадлежности. Французский люксовый бренд Chanel заявил об уходе из РФ в марте 2022 года.

При этом до 2024-го об окончательном сворачивании деятельности в нашей стране речи не шло, бренд продолжал брать в аренду магазины и бутики, хотя и не вел продажи. Однако, как сообщали «Известия», весной 2024-го компания заявила о прекращении работы с арендодателями. По данным СМИ, выручка ООО «Шанель» в 2022-м сократилась на 75,6%, до 4,5 млрд рублей, а чистый убыток составил 1,8 млрд рублей против прибыли в 1,7 млрд рублей годом ранее. По итогам 2024-го Chanel неожиданно показала прибыль в 3,5 млрд. Эти данные подтверждает «СПАРК-Интерфакс».

Швейцарская марка Rolex также получила регистрацию товарного знака под одноименным названием до 2034 года. Из карточки следует, что первым его обладателем стала компания Rolex Promotions Sa с указанием адреса штаб-квартиры в Женеве. Ее основной вид деятельности — производство часов и аксессуаров к ним. В 2024 году, как сообщали СМИ, компания регистрировала торговые марки часов Air King. Согласно данным сайта бренда, основным дистрибьютором в России остается компания Mercury, у которой есть свои бутики в Москве, Екатеринбурге, Сочи и Санкт-Петербурге.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ничего личного: Chanel и Rolex зарегистрировали в Роспатенте товарные знаки

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025