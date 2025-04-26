Компании Chanel и Rolex получили регистрацию в Роспатенте своих товарных знаков со действительных до 2034 года, выяснили «Известия». Так, французская марка через филиал компании Chanel SARL из Швейцарии зарегистрировал сразу три названия — Chanel № 5, Chance de Chanel и Eclat Premier Chanel.

Согласно карточкам кампании, под этими марками она планирует реализовывать в России целый ряд своих товаров — в том числе, одеколон, духи, парфюмерную воду, дезодоранты, мыло, масла, гели для ванны и душа, лосьоны. Также в числе продукции — средства для снятия макияжа, ароматизаторы воздуха, туалетные принадлежности. Французский люксовый бренд Chanel заявил об уходе из РФ в марте 2022 года.

При этом до 2024-го об окончательном сворачивании деятельности в нашей стране речи не шло, бренд продолжал брать в аренду магазины и бутики, хотя и не вел продажи. Однако, как сообщали «Известия», весной 2024-го компания заявила о прекращении работы с арендодателями. По данным СМИ, выручка ООО «Шанель» в 2022-м сократилась на 75,6%, до 4,5 млрд рублей, а чистый убыток составил 1,8 млрд рублей против прибыли в 1,7 млрд рублей годом ранее. По итогам 2024-го Chanel неожиданно показала прибыль в 3,5 млрд. Эти данные подтверждает «СПАРК-Интерфакс».

Швейцарская марка Rolex также получила регистрацию товарного знака под одноименным названием до 2034 года. Из карточки следует, что первым его обладателем стала компания Rolex Promotions Sa с указанием адреса штаб-квартиры в Женеве. Ее основной вид деятельности — производство часов и аксессуаров к ним. В 2024 году, как сообщали СМИ, компания регистрировала торговые марки часов Air King. Согласно данным сайта бренда, основным дистрибьютором в России остается компания Mercury, у которой есть свои бутики в Москве, Екатеринбурге, Сочи и Санкт-Петербурге.



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Ничего личного: Chanel и Rolex зарегистрировали в Роспатенте товарные знаки