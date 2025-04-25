Белоусов высоко оценил результаты работы военных ВС РФ на курском направлении
Министр обороны РФ Андрей Белоусов 25 апреля провел совещание на пункте управления группировки войск «Курск», где заслушал доклады командования по текущей обстановке и действиям военных по уничтожению противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, генерал-полковник Валерий Солодчук доложил Белоусову о ходе выполнения боевых задач подразделениями в зоне ответственности группировки войск «Курск».
Глава Минобороны РФ, в свою очередь, высоко оценил результаты боевой работы подразделений российских военнослужащих на курском направлении. Также на совещании Белоусов вручил государственные награды бойцам, которые проявили в боях отвагу, мужество и героизм.
В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении более 160 боевиков. Военнослужащими ВС РФ также были уничтожены 13 пунктов управления беспилотниками, склад боеприпасов, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и три самоходные артиллерийские установки.