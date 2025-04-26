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В Роскачестве уточнили уровень выгоды при взятии отпуска в майские праздники

Ганькина: традиционно май не входит в число месяцев, когда выгодно брать отпуск
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Майские праздники традиционно состоят из двух частей, и многие россияне часто берут отпуск между ними, чтобы продлить выходные. Насколько это выгодно, рассказала 26 апреля «Известиям» директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Специалист объяснила, что 1 Мая, праздник Весны и Труда, и 9 Мая, День Победы — являются официальными нерабочими днями в РФ. Если эти даты выпадают на будни, тогда власти часто объединяют их и переносят дни, чтобы граждане смогли полноценно отдохнуть.

В 2025 году выходные по производственному календарю разделились на две части: первые майские праздники — с 1 по 4 мая, вторые майские праздники — с 8 по 11 мая. Таким образом, в текущем году можно организовать себе более 10 дней отдыха, взяв всего три-шесть дней из ежегодного оплачиваемого отпуска.

Как отметила Ганькина, плюсом отпуска в майские праздники является то, что в этот период может получиться почти двухнедельный отпуск, однако много дней из основного отпуска не потратится.

«Отпускные в майские праздники выплачиваются на общих основаниях, праздничные дни не включаются в оплачиваемый отпуск. Также майские праздники являются общими выходными для всех членов семьи: от школьников до работающих взрослых. Это делает этот месяц идеальным для семейных поездок в путешествия или на дачу», — рассказала специалист.

При этом традиционно май не входит в число месяцев, когда выгодно брать отпуск.

«В этом месяце стабильно меньшее количество рабочих дней, чем в другие — 18 дней в 2025 году по сравнению с обычными 20+. Таким образом, рабочий день в мае стоит дороже, чем в другие месяцы. Отпускные же рассчитываются из среднего заработка за последний год, а не суммы дохода на текущий месяц. Поэтому, планируя отпуск, продумайте свои финансовые возможности», — добавила Ганькина.

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24 апреля опрос организаций, проведенный IT-компанией «Стахановец‎», показал, что за неделю до майских праздников продуктивность сотрудников в каждой третьей российской организации выросла от 10 до 30%. Данные по эффективности персонала, с которыми ознакомились «Известия», были получены из системы мониторинга сотрудников. При этом еще в 30% компаний длинные выходные не отражаются на эффективности персонала: в таких организациях жесткие дедлайны, поэтому даже в майские праздники сотрудники, как правило, продолжают работать из дома.

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