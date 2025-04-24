В России перед майскими праздниками продуктивность сотрудников выросла до 30%

За неделю до майских праздников продуктивность сотрудников в каждой третьей российской организации выросла от 10 до 30%. Это показал опрос организаций, проведенный IT-компанией «Стахановец‎». Данные по эффективности персонала получены из системы мониторинга сотрудников. С результатами ознакомились «Известия» 24 апреля.

«Тренд на продуктивность руководители объясняют тем, что сотрудники стараются успеть выполнить все задачи перед длинными выходными, так как кроме праздничных дней многие берут отпуск или отгула», — уточнили эксперты.

При этом еще в 30% компаний длинные выходные не отражаются на эффективности персонала: в таких организациях жесткие дедлайны, поэтому даже в майские праздники сотрудники, как правило, продолжают работать из дома.

В остальных организациях ответили, что предстоящие выходные не влияют на продуктивность и персонал продолжает работать в штатном режиме.

Ранее, 31 марта, сообщалось, что более половины россиян (56%) чувствуют признаки выгорания или депрессии на работе. Об этом говорится в результатах опроса аналитиков сервиса коммуникаций «Контур.Толк». При этом 20% респондентов думают, что справиться с тяжелым моральным состоянием мог бы помочь психолог, а еще 5% уже прорабатывают со специалистом свои проблемы. В то же время почти каждый второй россиянин сообщил, что становится счастливее на работе благодаря дружбе с коллегами. Такие взаимоотношения улучшают их эмоциональный настрой и мотивацию.