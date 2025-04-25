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Кинолог рассказал, как превратить купание для собаки в приятное занятие

Кинолог Голубев: собаку нужно познакомить с ванной
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Фото: ТАСС/Роман Балаев
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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал в пятницу, 25 апреля, как правильно приучить собаку к купанию.

По словам специалиста, основная задача хозяина — создать приятные ассоциации с процедурой мытья, превратить ее в игру для питомца, чтобы он с удовольствием стремился в ванную.

«Категорически нельзя насильно принуждать собаку к купанию — это только усугубит ситуацию», — объяснил кинолог в беседе с «Радио 1».

Эксперт перечислил основные правила, как превратить купание для собаки в приятное занятие.

Если собака боится мытья, Голубев посоветовал начать с простых процедур: протирать питомца мокрой тряпкой после прогулки. Можно также набирать воду в небольшой тазик и ставить его в коридоре. Это существенно снизит стресс питомца.

Он отметил, что собака должна чувствовать себя в ванной комфортно и безопасно. Следует дать питомцу время освоиться с этой частью дома. Когда он будет чувствовать себя абсолютно спокойно в помещении, можно попробовать сажать его в пустую ванную и хвалить за послушание и смелость.

Кинолог добавил, что купание должно проходить спокойно, без суеты. Рекомендуется избегать резких звуков и движений, а также разместить всё, что может понадобиться во время купания, под рукой.

Во время мытья можно использовать любимые резиновые игрушки питомца.

По словам специалиста, собакулушче приучить к купанию с раннего возраста. Он подчеркнул, что мыть лапки и живот необходимо после каждой прогулки, даже зимой, когда на улице лежит снег.

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22 апреля Голубев сообщил агентству городских новостей «Москва», что с приходом весны у владельцев собак возникает сезонная проблема — на улицах появляются тополиные чешуйки со смолой, которые проблематично удалить с шерсти и лап питомца.

Он отметил, что стоит избегать мест, где растут тополя, но если такой вариант невозможен, поможет способ, который защищает лапы зимой от реагентов. Для этого нужно приобрести специальный воск для лап — он не избавит полностью от прилипания чешуек, но значительно облегчит впоследствии процесс мытья.

Ранее, 18 апреля, Голубев объяснил, почему важно общаться со своей собакой. Специалист рассказал, что собака — существо социальное и ей важен постоянный контакт с людьми.

По словам кинолога, собаки отлично могут распознавать и отдельные слова, и мельчайшие изменения в интонациях.

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