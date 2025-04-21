Кинолог указал на важность общения со своей собакой

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, почему важно общаться со своей собакой.

В беседе с «Радио 1» 18 апреля специалист рассказал, что собака — существо социальное, и ей важен постоянный контакт с людьми.

По словам Голубева, собаки отлично могут распознавать и отдельные слова, и мельчайшие изменения в интонациях.

«Поэтому речь, а особенно её эмоциональная составляющая — не только важнейший элемент дрессировки, но и один из основных способов выразить питомцу свою любовь или, напротив, недовольство», — пояснил Голубев.

Он отметил, что общение с собакой помогает выстраивать с питомцем эмоциональную связь, способствует ее психической устойчивости.

«Разговаривая с четвероногим другом спокойным тоном, вы помогаете ему формировать крепкую нервную систему, что, в свою очередь, позволит питомцу лучше справляться с любым стрессом», — рассказал специалист.

Четкая речь и правильные интонации также играют важную роль в дрессировке, пишет RT. Запоминание новых слов и считывание интонаций человека дают собакам хорошую умственную нагрузку, которую по интенсивности иногда можно сравнить с физическими упражнениями.

Также общение хозяина с питомцем способствует снижению уровня кортизола, отвечающего за стресс в организме человека. Именно поэтому в мире набирает популярность канистерапия — метод лечения и реабилитации с помощью собак.

21 апреля Голубев в беседе с сайтом kp.ru рассказал, что короткошерстные и бесшерстные собаки чаще подвержены укусам клещей. Паразиты легко находят места для присасывания. Питомцы с густой шерстью менее подвержены риску заражения, однако хозяевам труднее проводить осмотр после прогулки, сообщает 360.ru.

4 апреля Голубев рассказал, что правила в доме и налаживание связи между хозяином и собакой необходимы для того, чтобы выстроить идеальные отношения с собакой. При этом Голубев отметил, что собака начнет доверять своему владельцу, если он сам будет следовать этим правилам.

В феврале Голубев объяснил возможные причины деструктивного поведения собак, в частности, привычки грызть обои. В частности, связано это может быть с недостатком физических нагрузок, отсутствием новых впечатлений или с тем, что питомец не получает должного внимания от хозяев, например, при отсутствии регулярных прогулок и игр, пишет НСН.