Кинолог раскрыл способ выстроить идеальные отношения с собакой

Правила в доме и налаживание связи между хозяином и собакой необходимы для того, чтобы выстроить идеальные отношения с собакой, считает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В первую очередь он отметил необходимость установить в доме правила, по которым питомец сможет определять границы дозволенного, сможет точно знать, что можно делать, а за что его могу отругать. При этом Голубев отметил, что собака начнет доверять своему владельцу, если он сам будет следовать этим правилам.

В беседе с «Радио 1» в пятницу, 4 апреля, кинолог рассказал, что поведение хозяина должно быть для собаки предсказуемым, тогда ей будет комфортно. Следует поддерживать постоянное одинаковое отношение к разным поступкам, а также вести себя уверенно и не проявлять немотивированной агрессии.

Также важно собаку хвалить, ведь благодаря этому питомец сможет понять, что он делает правильно. Похвала повысит шансы того, что собака повторит поведение, за которое получает поощрение. Кроме того, также поведение хозяина позволяет улучшить контакт с животным.

Кроме того, Голубев отметил важность прогулок с питомцем, которые созданы в том числе для общения собаки с сородичами, а также для изучения окружающего мира. Прогулки также позволяют учить команды, играть и общаться собаке с хозяином, что в конечном итоге тоже укрепит связь.

3 апреля Владимир Голубев рассказал о типичных ошибках, которые совершают владельцы собак, и дал советы по их устранению. Голубев подчеркнул, что непоследовательность в воспитании собаки, когда хозяин разрешает сегодня то, что запрещалось вчера, или беспорядочно раздает лакомства без повода, вводит питомца в заблуждение и мешает ему научиться подчиняться командам, отмечает 360.ru.

28 марта Владимир Голубев рассказал, почему собака может грызть мебель, бумагу, растения и другие несъедобные предметы. По его словам, причинами такого поведения могут быть стресс, процесс смены зубов или несбалансированный рацион питания, пишет RT.

В июле 2024 года доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко в беседе с НСН призвала ответственно подходить к выбору породы собаки, а также тщательно следить за эмоциями питомца. По ее словам, базовый набор эмоций собак — радость, страх, тревога и злость. Она призвала хозяев анализировать поведение питомцев и различать их. При этом эксперт добавила, что при невозможности самостоятельно выяснить, что вызывает в питомце страх или злость, следует обращаться к специалистам: кинологам или зоопсихологам.