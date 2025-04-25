Расторгуев назвал «Давай за...» одной из самых удачных песен группы «Любэ»

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев считает песню «Давай за...», рэп-версию которой выпустили Артем Саграда и его группа «Соль Земли», одной из самых удачных песен коллектива за всё время. Об этом музыкант 25 апреля сообщил «Известиям».

«Прошло уже 20 с лишним лет [с выхода песни], и это одна из наших лучших песен вообще на эту тематику. О войне у нас есть несколько удачных песен, не все песни о войне у «Любэ», у нас есть «Комбат», «Давай за...», еще штук пять, всё. И это одна из самых наших вообще удачных песен», — сказал он.

По словам Расторгуева, она вышла тогда, когда была нужна.

Также он отметил, что группа предлагает разным исполнителям принять участие в записи трибьют-альбома «Любэ» и многие откликаются.

«Разные исполнители: и молодые, и звезды старшего поколения. Нам приятно, что они откликаются и исполняют наши песни», — залючил лидер «Любэ».

25 апреля рэпер Артем Саграда и его группа «Соль Земли» представили рэп-версию песни «Давай за…» в рамках трибьюта группы «Любэ». Исполнитель отметил, что артисты выбрали именно эту композицию из-за ее популярности, военной тематики и ритмики, схожей с рэпом.