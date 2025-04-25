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Рэпер Саграда и его группа «Соль Земли» представили рэп-версию песни «Давай за…»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Рэпер Артем Саграда и его группа «Соль Земли» представили рэп-версию песни «Давай за…» в рамках трибьюта группы «Любэ». Исполнитель отметил, что артисты выбрали именно эту композицию из-за ее популярности, военной тематики и ритмики, схожей с рэпом.

«Именно эту песню мы выбрали по нескольким причинам. Первая — наверное, это одна из самых известных песен «Любэ». Вторая причина — это, конечно же, военная тематика», — рассказал певец.

По его словам, группа «Соль Земли» связана с военной тематикой еще с первых треков. Они несколько раз ездили выступать в Донбассе, а сейчас во время проведения специальной военной операции выступали в Мариуполе для российских бойцов.

Саграда также отметил, что третей причиной выбора песни «Любэ» «Давай за…» стала уникальность песни, поскольку по ритмике и манере исполнения ее солистом Николаем Расторгуевым она очень похожа на рэп.

«В отличие от большинства песен в трибьюте в нашем случае это скорее ремейк, где оставлены припевы оригинальной песни, исполняемые Николаем Вячеславовичем. А два куплета были написаны мной и мной же и исполнены», — сказал исполнитель.

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Рэпер Саграда и его группа «Соль Земли» 7 апреля представили новый музыкальный клип, полностью созданный при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Они применили новый подход, доверив нейросетям самую ответственную задачу — визуализацию своей песни «По приказу Острых козырьков».

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