Названа стоимость проживания в Крыму летом и на майских праздниках

Средняя стоимость суток проживания в Крыму летом составит около 5 тыс. рублей. Такую цифру 25 апреля назвал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий в рамках пресс-тура «Расцветай в Крыму», организованного ведомством.

Во время курортного сезона номера в отелях Крыма будут стоить в среднем 5750 рублей за ночь. Во время майских праздников она будет ниже, отметил Ганзий.

«По данным туроператоров, туры в Крым на двоих на шесть-семь ночей на майские праздники в отели категории три звезды с питанием «завтраки» начинаются от 21 тыс. рублей», — сказал министр курортов Крыма.

По его словам, во время праздников Крым планирует посетить более 300 тыс. туристов. Этот показатель на 12,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда в мае в Крыму побывали 266,7 тыс. туристов.

По данным министра, на майские праздники уже забронировано более 40% номерного фонда, а на лето — более 45%. В целом в первом квартале 2025 года Крым посетили 570 тыс. гостей, что на 10% больше прошлогоднего результата, добавил Ганзий.

В России самым бюджетным июньским путешествием станет поездка в Элисту, за границей — посещение Минска. Это следует из данных сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которыми ознакомились «Известия» 24 апреля. Эксперты составили список российских и зарубежных городов, где можно недорого отдохнуть в начале лета.