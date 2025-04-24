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Названы недорогие направления для летнего отдыха россиян

OneTwoTrip: самое бюджетное июньское путешествие — поездка в Элисту
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В России самым бюджетным июньским путешествием станет поездка в Элисту, за границей — посещение Минска. Это следует из данных сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которыми ознакомились «Известия» 24 апреля. Эксперты составили список российских и зарубежных городов, где можно недорого отдохнуть в начале лета.

Дешевле всего в июне в стране россиянам обойдется поездка в Элисту: средняя стоимость перелета в столицу Калмыкии — в одну сторону — составляет 5 тыс. рублей, а сутки в гостинице обойдутся примерно в 4 тыс. рублей. Чуть дороже стоит отдых в Вологде: 5500 рублей за билет и 4500 за ночь в отеле. Замыкает тройку Тобольск: билет в сибирский город можно забронировать за 6 тыс. рублей, а жилье — за 3 тыс. рублей.

Также в список локаций, куда можно недорого отправиться в июне, вошли Архангельск (8 тыс. рублей за билет и 2500 рублей за отель), Череповец (8300 и 3600 рублей), Петрозаводск (9 тыс. и 5 тыс. рублей), Казань (9300 и 5 тыс. рублей), Уфа (9500 и 2 тыс. рублей), Самара (9600 и 2600 рублей) и Ульяновск (10 тыс. и 2800 рублей).

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Вместе с тем за границей дешевле всего в начале лета обойдется поездка в Минск: перелет в столицу Белоруссии стоит около 10 тыс. рублей, а отель — 7 тыс. рублей в сутки. Также бюджетным будет путешествие в Сухум: авиабилет в недавно открывшийся аэропорт Абхазии можно найти за 12 тыс. рублей, а номер в гостинице забронировать за 4500 рублей. В топ-3 попал Ташкент, куда получится добраться за 15 тыс. рублей, а на жилье потратить примерно 3 тыс. рублей в сутки.

Кроме того, в сервисе отметили, что в список зарубежных направлений, где можно недорого отдохнуть в июне, вошли Астана (билет — 15 200 рублей, отель — 2600 рублей), Харбин (17 тыс. и 2 тыс. рублей), Ереван (17 500 и 2500 рублей), Бишкек (18 тыс. и 2400 рублей), Пекин (18 500 и 3500 рублей), Стамбул (19 тыс. и 2800 рублей), Батуми (19 500 и 2 тыс. рублей).

Ранее, 21 апреля, сообщалось, что традиционный пляжный отдых постепенно теряет позиции. Растет интерес россиян к авторским турам от местных жителей (25%), санаторному оздоровлению (24%), железнодорожным маршрутам (11%) и гастрономическим поездкам (10%). Об этом говорится в результатах исследования платформы омниканального маркетинга Calltouch.

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