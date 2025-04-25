Во Львове сотрудники ТЦК выбросили на улицу мужчину с приступом эпилепсии
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) во Львово выбросили из здания мобилизованного мужчину с эпилептическим припадком. Об этом 25 апреля сообщили в Telegram-канале украинского интернет-издания «Страна.ua».
«Во Львове в ТЦК привезли парня с эпилепсией, а когда у него начался эпилептический припадок, выбросили на улицу», — сказано в сообщении.
Отмечается, что позже мужчине оказали помощь прохожие и вызвали скорую.
Ранее, 18 апреля, военнообязанный в Киеве вступил в драку с сотрудником территориального центра комплектования. Мужчина отказался показывать документу и использовал газовый баллончик против военкома. Ему удалось скрыться благодаря местным жителям, оказавшим поддержку.