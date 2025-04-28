Подавляющее большинство россиян совмещают несколько работ

Подавляющее большинство россиян (87%) либо уже имеют подработку, либо планируют ее найти. Лишь 13% опрошенных не занимаются дополнительным заработком. Об этом аналитики сервиса коммуникаций «Контур.Толк» рассказали «Известиям» 28 апреля.

Исследование показало, что каждый третий россиянин (34%) подрабатывает время от времени, а 18% имеют постоянную вторую работу. Еще 30% респондентов рассматривают возможность начать зарабатывать дополнительно. Примечательно, что для 43% опрошенных фриланс является «приятным бонусом», а не жизненно важным доходом.

«Для каждого третьего (32%) это серьезная помощь, но не критичная, а 17% вообще не ощущают от подработки какого-то приличного дохода. Лишь для 8% дополнительный заработок необходим для жизни», — уточнили аналитики.

Финансовые результаты подработок варьируются: 32% россиян получают дополнительно от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в месяц, 24% — до 5 тыс., а 19% зарабатывают от 15 тыс. до 30 тыс. Лишь 4% респондентов сообщили о доходах свыше 50 тыс. рублей от подработки.

Особого внимания заслуживает факт, что 40% работающих дополнительно имеют более одной подработки. Из них 30% совмещают две работы, 8% — три, а 2% респондентов признались, что одновременно вели четыре проекта.

Наиболее популярным форматом подработки оказались разовые задачи (43%), тогда как 16% предпочитают долгосрочные проекты. Интересно, что для 41% россиян дополнительный заработок представляет собой совершенно новую сферу деятельности, не связанную с основной профессией.

Технологии играют важную роль в организации подработки: 35% респондентов работают удаленно, а 30% используют сервисы видеосвязи. Только 22% зарабатывают физическим трудом и 15% работают в офлайн-формате.

Ранее, 11 апреля, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов рассказал о том, что популярность подработок в России выросла. Он отметил, что, согласно последним исследованиям, 85% россиян хотят иметь дополнительный источник дохода. И если ранее это воспринималось как временное решение для увеличения доходов, то постепенно трансформируется в долгосрочные карьерные стратегии.