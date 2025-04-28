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Российские компании готовы платить на 20% больше за AI-навыки

Исследование: специалисты, владеющие AI-навыками, востребованы на рынке труда
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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За последний год количество вакансий с упоминанием AI превысило 4,2 тыс., что на 4% больше по сравнению с 2023 годом. В ряде отраслей рост оказался значительно выше — в отдельных случаях более чем вдвое. Специалисты, владеющие навыками использования технологий искусственного интеллекта, по-прежнему на пике популярности, по данным совместного исследования компании TECNO и hh.ru, с которым ознакомились «Известия» 28 апреля.

Такая динамика указывает на усиливающийся интерес бизнеса к ИИ-проектам и увеличение числа задач, связанных с его внедрением. Особенно активными в этом направлении остаются IT-отрасль (более 1,7 тыс.), финансовый сектор (около 1 тыс.) и сфера образования (более 300). При этом в девелопменте число вакансий с AI-компетенциями увеличилось на 136%, в образовании — на 101%, а в финансовой сфере — на 55%.

«Интерес к ИИ в России продолжает расти — с 2021 по 2024 год доля компаний, применяющих такие технологии, увеличилась с 20% до 43%, и всё больше решений внедряется в реальные отрасли: ритейл, логистику, финансы, промышленность», — объяснил менеджер по продуктовому маркетингу TECNO Евгений Рыбкин.

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Он добавил, что это отражается и на рынке труда — сегодня всё чаще появляются вакансии, где требуются навыки работы с ИИ и понимание его практического применения. Компании ищут специалистов, способных не только разработать, но и адаптировать технологии под конкретные бизнес-задачи.

По словам директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, автоматизация — один из главных вызовов ближайшего будущего.

«Мы видим это и на том, насколько активно работодатели внедряют HR-продукты, которые снимают рутину с плеч кадровых работников, автоматизируют найм. В ближайшие годы количество работоспособного населения резко не вырастет, поэтому лучший способ развития — это повышение производительности труда, автоматизация и роботизация», — отметила она.

Однако о том, чтобы внедрение ИИ полностью решило проблемы кадрового голода, по словам Игнатовой, пока говорить рано. При этом эксперт признает, что работодатели, внедряющие автоматизацию, действительно первыми получают повышение эффективности и могут перераспределять ценных работников на более сложные задачи, которые решить при помощи робота невозможно.

Наибольшей популярностью сегодня пользуются профессии AI-инженеров, специалистов по нейросетям, AI-дизайнеров, интеграторов AI-решений, нейро-арт-художников и AI-тренеров. Последние особенно востребованы: спрос на них вырос на 46% за год. Среди инструментов, с которыми, по мнению работодателей, кандидаты должны уметь работать, лидируют ChatGPT (69%), Midjourney (31%) и Kandinsky (19%). Каждая третья компания в России фиксирует рост интереса к AI-компетенциям у сотрудников. При этом 10% работодателей готовы увеличить зарплату специалистам, владеющим инструментами ИИ, на 10–20%. Почти половина компаний также инвестируют в развитие сотрудников — через менторство, оплату специализированных курсов и сертификаций.

По прогнозам экспертов, в ближайшие годы продолжится рост спроса на специалистов в таких областях, как генеративный AI, LLM, MLOps и видеоаналитика. Ожидается, что требования к навыкам кандидатов станут более конкретизированными, а рутинные задачи постепенно перераспределятся между людьми и алгоритмами.

Ранее, 25 апреля, руководитель направления AI провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru Дмитрий Юдин рассказал «Известиям» о пользе AI-сервисов в работе. Согласно данным Cloud.ru, в 62% компаний из разных отраслей, по мнению опрошенных сотрудников, AI используют централизованно: работодатели оплачивают сервисы, проактивно внедряют технологии в бизнес-процессы. Индустрия-лидер по внедрению таких технологий — транспорт и логистика (73% компаний используют AI централизованно), далее следуют страхование и финансы (63%), ритейл (60%), недвижимость и строительство (60%).

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