Эксперт рассказал о пользе ИИ-сервисов в работе

Искусственный интеллект (ИИ) используют в работе не только IT-специалисты, но и сотрудники компаний из других отраслей. Руководитель направления AI провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru Дмитрий Юдин рассказал «Известиям» 25 апреля, с чего начать знакомство с ИИ и как научиться регулярно применять технологии.

Согласно данным Cloud.ru, в 62% компаний из разных отраслей, по мнению опрошенных сотрудников, ИИ используют централизованно: работодатели оплачивают сервисы, проактивно внедряют технологии в бизнес-процессы. Индустрия — лидер по внедрению таких технологий — транспорт и логистика (73% компаний используют ИИ централизованно), далее следуют страхование и финансы (63%), ритейл (60%), недвижимость и строительство (60%).

«Сегодня влияние ИИ на рынок труда высоко — однако важно сразу сказать, что технологии не заменяют квалифицированных специалистов, а вступают с ними во взаимодействие, вместе создавая результат. Такой подход, когда ИИ создает результат вместе с человеком, называется co-creation. Он помогает работать эффективнее и упростить решение рутинных задач», — отметил Юдин.

По его словам, навыки работы с ИИ-ассистентами сэкономят время на рутинные задачи и усилят профессиональный фундамент. Свободное время сотрудникам можно будет потратить на креативные задачи, с которыми пока искусственный интеллект справляется хуже, чем человек.

К основным сценариям применения ИИ можно отнести создание баз знаний в компаниях (RAG) с внутренней документацией для быстрого поиска, использование code assistant, когда ИИ генерирует код совместно с разработчиком, применение CoPilot. Также такие сервисы используют для генерации текстов, изображений, анализа данных, отметил эксперт.

«Первое, что приходит в голову, когда мы говорим, например, о сервисах для генерации текстов — создание контента. Маркетологи с помощью таких сервисов могут быстро наполнять сайт текстовыми описаниями, создавать карточки товаров на маркетплейсе или придумать рекламные слоганы», — объяснил Юдин.

Кроме того, эксперт уточнил, что вместе с ИИ можно подготовиться к переговорам или собеседованию на работу — это полезно для менеджеров по продажам и соискателей. Также можно создать документ с кратким анализом итогов встречи с коллегами — незаменимо для руководителей различных команд. Искусственный интеллект можно использовать в поддержке клиентов и улучшении пользовательского опыта.

По мнению Юдин среди сервисов стоит обратить внимание на GigaChat, YandexGPT, ChatGPT, Gemini, Claude — они подойдут для генерации текстов. Для генерации изображений — Kandinsky, «Шедеврум», Midjourney, Runway, Pika, DALLE, StableDiffusion. Для анализа данных — AskEdith, Tomat.AI, Chat With Data, Coginiti, Formula God, Speak Ai.

«Чтобы найти лучшие способы применения ИИ для вашей специальности, ориентируйтесь на практику — изучите опыт других экспертов, которые уже успешно применяют технологию», — посоветовал эксперт.

Среди важных правил работы с ИИ Юдин подчеркнул необходимость проверять и, если требуется, критически оценивать результаты, которые предлагает технология — использовать ИИ не как основной, а как дополнительный интеллект. Также важно сделать применение ИИ регулярным, развивать культуру использования технологии.

«ИИ может стать вашим помощником — вы эффективно применяете технологию в том случае, если четко понимаете, какую задачу она решает, сколько ресурсов вам экономит, как вы можете применить ее в дальнейшем в похожих сценариях», — добавил эксперт.

Ранее, 6 марта, сообщалось, что большинство опрошенных креативных специалистов активно используют нейросети в своей работе. При этом 43% респондентов прибегают к ним на регулярной основе, следует из результатов исследования Агентства креативных индустрий Москвы и компании MTS AI. Художники, дизайнеры, представители индустрии рекламы и моды чаще всего используют ИИ для генерации идей и новых концепций.