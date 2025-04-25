Председатели советов домов утвердят «Стратегию развития ЖКХ-2030» на форуме «ЯУправдом»

На пресс-конференции в МИЦ «Известия» 25 апреля 2025 г. представители общественного движения «ЯУправдом» объявили о начале работы над стратегией развития ЖКХ.

Обсуждение и принятие стратегии состоится на Общероссийском форуме председателей советов домов в ноябре этого года в рамках деловой программы выставки «Ярмарка УК», которая пройдет с 21 по 23 ноября в 57 павильоне ВДНХ.

«В настоящее время в сфере управления МКД накопилось большое количество проблем, которые требуют немедленного решения. Именно поэтому мы решили, что необходимо подготовить стратегию развития отрасли, которую напишут председатели советов домов — люди, которые „работают на земле“ и знают ситуацию изнутри», — отметил лидер общественного движения «ЯУправдом» Сергей Креков.

На пресс-конференции были озвучены первые предложения для будущей стратегии, уже поступившие от председателей советов домов.

Среди них:

Увеличение количества частных УК на рынке

Создание понятной и прозрачной методики тарифообразования УК

Расширение полномочий председателей советов домов

Изменение статуса апартаментов, а именно — возможность регистрации в них по месту жительства, а также контроль работы УК со стороны жилищных инспекций

Наличие подтвержденной профессиональной квалификации у всех сотрудников УК

Обязанность застройщика проводить тендеры при выборе УК для новостройки.

Дальнейшее обсуждение стратегии планируется провести в рамках тематических круглых столов, которые движение «ЯУправдом» проведет с

с председателями советов домов в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

К участию приглашаются все активные жители, неравнодушные к судьбе своих домов.

«Нам предстоит выработать механику — кто, как, за какие деньги и на каких основаниях занимается обслуживанием наших домов. Мы выступаем за открытые рыночные отношения, за то, чтобы УК работала на основании договора, в котором четко будет определен заказчик в лице председателя совета дома и исполнитель услуг», — пояснил Сергей Креков.

Утвержденный текст стратегии будет направлен всем политическим партиям, которые заявят о своем участии в избирательной кампании в Госдуму 2026 года, с целью включения в их предвыборную программу. Таким образом положения стратегии развития ЖКХ-2030 будут реализованы на законодательном уровне.