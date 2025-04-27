Эксперт назвал популярный сегмент жилья у россиян

Более 80% сделок с недвижимостью в России приходится на жилье стоимостью до 10 млн рублей. На сегмент от 10 млн до 20 млн рублей приходится 13% сделок, а на недвижимость дороже 20 млн рублей — всего 4%, рассказал «Известиям» 27 апреля генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Алексей Завгородний.

«На вторичном рынке с ипотекой чаще всего покупают квартиры до 4 млн рублей (42%). Это связано с низкой доступностью кредитов: многие семьи не могут позволить себе большие платежи при ставках выше 20%», — пояснил эксперт.

При этом в Москве и Петербурге лидируют сделки от 10 млн до 20 млн рублей (40%). На первичном рынке в целом по стране чаще берут ипотеку на сумму от 4 млн до 7 млн рублей (36%), а в столицах — от 10 млн до 20 млн рублей (46%).

Без ипотеки россияне чаще всего приобретают недорогое жилье — до 4 млн рублей. На первичном рынке такие сделки составляют 74% по стране и 66% в столицах, на вторичном — 55% и 38% соответственно. Популярны апартаменты, студии, кладовки и машино-места: они дешевле, и на них проще накопить.

«Сейчас многие говорят о кризисе в отрасли, но факты показывают другое. Доля ипотеки во второй половине 2024 года сопоставима с 2019 и 2022 годами, несмотря на резкий рост ставок. Это значит, что россияне в первую очередь ориентируются на жизненные обстоятельства, а уже потом на макроэкономические условия. Рынок проходит этап оздоровления, возвращаясь к прозрачным механизмам спроса и предложения», — подытожил Завгородний.

Ранее, 29 марта, эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Риелторская академия» Андрей Сердюк в беседе с «Известиями» назвал главные факторы окупаемости недвижимости в Москве. По его словам, в топ-3 недвижимости с самой высокой рентабельностью и быстрой окупаемостью входят студии и однушки в новостройках (до 35 кв. м), апартаменты в гостиничных комплексах и квартиры для посуточной аренды (у метро, вблизи ТТК).