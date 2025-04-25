Четырех подозреваемых в подготовке нападения на полицию арестовали в Дагестане
В Дагестане суд арестовал четырех предполагаемых участников террористического сообщества, которые планировали напасть на отдел полиции. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба республиканского Следственного комитета (СК).
«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ», — сказано в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Ранее, 24 апреля, полицейские задержали участников террористического сообщества, которые объединились в группу для вооруженного нападения в Дагестане. Они планировали совершить подрыв отдела МВД России по городу Дербенту. Для этого подозреваемые приобрели специальные компоненты с целью создания взрывных устройств.