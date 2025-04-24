Готовившие нападение на отдел полиции террористы задержаны в Дагестане

Правоохранительные органы задержали в Дагестане участников террористического сообщества, которые готовили вооруженное нападение на отдел полиции. Об этом 24 апреля проинформировали в следственном управлении (СУ) Следственного комитета (СК) РФ по республике.

«По данным следствия, пять жителей республики для осуществления террористической деятельности объединились в устойчивую группу с целью вооруженного нападения и совершения подрыва отдела МВД России по городу Дербенту», — говорится на официальном сайте ведомства.

Для совершения диверсии жители республики приобрели компоненты для создания взрывных устройств. Уточняется, что на данный момент были задержаны четыре участника террористического сообщества.

В отношении злоумышленников возвели уголовное дело в соответствии с ч.1 ст. 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества и участие в нем»), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»), ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч.2 ст. 205 УК РФ (Террористический акт»).

По факту инцидента проводится проверка, а ее результаты взяты на контроль. Детали произошедшего уточняются.

В этот же день в Нижегородской области задержали подозреваемого в подготовке теракта. Уточняется, что мужчина 50 лет по указанию неизвестных планировал поджечь телевизионную башню с оборудованием мобильного провайдера в городе Лысково.