Патрушев сообщил о выделении более 450 млрд рублей на геологоразведку в 2024 году

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев 25 апреля выступил на коллегии Федерального агентства по недропользованию, в рамках которой были подведены итоги работы ведомства в 2024 году и обозначены планы на 2025-й.

По его словам, Россия обладает уникальной минерально-сырьевой базой, включающей порядка 230 видов полезных ископаемых.

«Благодаря этому РФ входит в число мировых лидеров по запасам природного газа, алмазов, золота, никеля, угля и других ресурсов. Добыча сырья является одной из ведущих сфер нашей экономики. Она формирует треть доходов консолидированного бюджета и позволяет промышленности устойчиво развиваться», — сказал Патрушев.

Вице-премьер отметил, что главной задачей Роснедр является обеспечение эффективного управления государственным фондом недр. Сейчас агентство администрирует почти 24 тыс. лицензий на поиск, разведку и добычу полезных ископаемых.

«Самое главное — обеспечить контроль за качеством исполнения лицензий. Роснедра должны обеспечивать непрерывность поиска и разведки, поскольку от этого зависит своевременное восполнение и достаточность запасов для нужд экономики. Государство создает условия для привлечения инвестиций в геологическое изучение недр. В 2024 году на разведку была направлена рекордная сумма — более 450 млрд рублей», — подчеркнул он.

Вместе с тем вице-премьер поставил задачу обеспечить поисковый задел по дефицитным видам полезных ископаемых, для чего в ближайшие три года правительство планирует направить более 50 млрд рублей на геологоразведку.

Дмитрий Патрушев обратил внимание и на необходимость привлечения в отрасль молодых высококвалифицированных специалистов. По его словам, на уровне высшего и среднего профессионального образования большой акцент с самого старта нужно делать на практическую подготовку и развитие целевого обучения.

«Нельзя забывать про повышение ответственности самих недропользователей, в том числе не допуская появления так называемых спящих лицензий. В их перечне есть месторождения дефицитных видов сырья. Это надо исправлять на межведомственном уровне, подключая в том числе надзорные органы. В ближайшее время предстоит проанализировать каждую такую лицензию. Ресурсы в этом случае простаивают, хотя должны приносить прибыль. Если предприниматель не готов развивать проект, право пользования должно быть прекращено. А участок передан добросовестной компании», — сказал заместитель председателя правительства.

Вице-премьер также подчеркнул, что необходимы и меры экономического стимулирования бизнеса — недропользователи должны быть заинтересованы в качественном освоении месторождений, а платежи за пользование соответствовать ценности месторождений. Особый акцент он сделал на поручении президента России сформировать цепочки по поиску и разработке месторождений полезных ископаемых в Арктике. В том числе необходимо обеспечить добычу и глубокую переработку редких и редкоземельных металлов в этой зоне.

Завершая выступление, Патрушев добавил, что от качественного решения всех обозначенных задач во многом зависит исполнение Стратегии развития минерально-сырьевой базы до 2050 года.

25 февраля аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал «Известиям», что от гонки за редкоземельными металлами (РЗМ) должны выигрывать компании по их геологоразведке, добыче и производству, так как именно они увеличат доход от развития и масштабирования этой отрасли в РФ.