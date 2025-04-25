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Невский проспект в Петербурге освободят от летних кафе

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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В Санкт-Петербурге освободят Невский проспект от летних кафе и ресторанов. Об этом в пятницу, 25 апреля, сообщает пресс-служба комитета промышленной политики.

Такое решение приняли в связи с ростом потока туристов, передает телеканал «78». Как уточнили в комитете, улица должна быть максимально комфортной и удобной для пешеходов.

Невский проспект — главная улица города на Неве, протянувшаяся на 4,5 км от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры. Пересекает Мойку (Зеленый мост), канал Грибоедова (Казанский мост) и Фонтанку (Аничков мост).

Ранее в апреле сообщалось, что к лету на севере Петербурга обустроят несколько пляжей. Там появятся спасательные вышки, пляжные мебель и оборудование, детские игровые комплексы и качели.

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