Невский проспект в Петербурге освободят от летних кафе

В Санкт-Петербурге освободят Невский проспект от летних кафе и ресторанов. Об этом в пятницу, 25 апреля, сообщает пресс-служба комитета промышленной политики.

Такое решение приняли в связи с ростом потока туристов, передает телеканал «78». Как уточнили в комитете, улица должна быть максимально комфортной и удобной для пешеходов.

Невский проспект — главная улица города на Неве, протянувшаяся на 4,5 км от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры. Пересекает Мойку (Зеленый мост), канал Грибоедова (Казанский мост) и Фонтанку (Аничков мост).

Ранее в апреле сообщалось, что к лету на севере Петербурга обустроят несколько пляжей. Там появятся спасательные вышки, пляжные мебель и оборудование, детские игровые комплексы и качели.