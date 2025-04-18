На севере Петербурга к лету появятся благоустроенные пляжи
К лету на севере Санкт-Петербурга обустроят несколько пляжей. Ордер на работы на пляжах «Детский», «Дубковский» и «Комаровский» выдала Государственная административно-техническая инспекция.
Как сообщает телеканал «78», на пляжах появятся спасательные вышки, пляжные мебель и оборудование, детские игровые комплексы и качели. Отдыхающих будут встречать скульптуры нерп. Кроме того, по проекту планируется создание зон для различных видов отдыха: детские игровые зоны и зоны тихого отдыха.
Работы выполняются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
В январе сообщалось, что в сравнении с прошлым годом больше всего выросли темпы бронирований на лето отдыха в Дагестане, Калининградской области, Приморском крае, на Байкале, Алтае. Спрос на «не черноморский отдых» в целом увеличился на 18%, следует из данных национального туроператора «Алеан».