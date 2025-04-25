Лавров рассказал о сигналах Франции к РФ о желании решать возникшие проблемы

Французские политики иногда посылают «шепотом» России сигналы о том, что они хотят решать возникшие проблемы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе церемонии награждения президента Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэля Киде орденом Дружбы.

«Иногда наши французские коллеги посылают нам сигналы о том, что они на самом деле хотят как-то решать возникшие проблемы, но посылают их шепотом», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В своей речи глава МИДа также отметил, что убежден в наличии миллионов людей во Франции, которые не хотят «жертвовать дружбой с Россией» и понимают суть происходящих событий.

Кроме того, Лавров сообщил, что французские парламентарии заинтересованы в приезде в Москву по случаю 80-летия Победы.

О прочности связей двух стран, по мнению министра, свидетельствуют французские компании, продолжившие свою работу в России, несмотря на угрозы и сложности.

Накануне новый французский посол в Москве Николя де Ривьер заявил, что во Франции никогда не существовало враждебных настроений по отношению к России, дополняет «Газета.Ru».

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров оценил в беседе с «Известиями» заявления нового посла Франции в РФ. Эксперт отметил, что слова дипломата говорят о том, что Париж начинает осознавать необходимость диалога с Москвой.