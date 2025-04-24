Политолог оценил заявления нового посла Франции в РФ о стремлении к диалогу

Слова нового посла Франции в России Николя де Ривьера являются, скорее всего, маркером того, что Париж начинает осознавать необходимость диалога с Москвой. Об этом 24 апреля «Известиям» заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Слова французского посла — не только его инициатива, естественно, потому что он посол, представляющий интерес страны, но, видимо, маркер того, что необходимость диалога стала доходить до французского высшего руководства. Я думаю, что с учетом этого на положительные подвижки в отношениях двух стран можно рассчитывать», — сказал он.

Политолог положительно оценил слова де Ривьера и отметил, что такие заявления в РФ можно только приветствовать. Он также согласился со словами дипломата о том, что российско-французские отношения находятся в исторически низшей точке.

«Пока не видно оптимистичных в этом плане дальнейших шагов, как и не видно какого-либо желания Франции прислушаться к России и наладить диалог. В отличие от США, Европа нас демонизировала и не стремится к какому-либо диалогу. Без этого решить дипломатическим путем украинский конфликт не получится», — добавил эксперт.

Также он подчеркнул, что со стороны Парижа пока не наблюдается движения в сторону отмены антироссийских санкций. При этом он подчеркнул, что Евросоюзу (ЕС) в силу разных причин так или иначе придется выстраивать с РФ какие-либо отношения и идти на диалог. Условием для этого он назвал отказ от русофобской политики.

Ранее в этот день новый посол Франции в России в интервью газете «Коммерсант» назвал своей целью возобновление диалога Парижа с Москвой. Он подчеркнул, что это может привести к возможному улучшению отношений между странами.

Также де Ривьер допустил снятие санкций с Москвы в рамках нового соглашения по урегулированию конфликта на Украине.