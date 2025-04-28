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В новостройках Москвы сократилась доля квартир и апартаментов с полной отделкой

«Метриум»: московские застройщики отказываются от отделки квартир
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На первичном рынке Москвы в марте 2025 года доля квартир и апартаментов с отделкой достигла минимума с 2018 года. Это следует из данных риелторской и консалтинговой компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 28 апреля.

В марте только 27% предлагаемых квартир и апартаментов имели отделку. Годом ранее этот показатель составлял 37%, в первый месяц весны 2023-го — 40%, а в аналогичное время 2022-го — 42%.

Предложение помещений с отделкой наиболее заметно сократилось в новостройках премиум-класса. В первый месяц весны доля составила всего 10% от общего объема — это абсолютный минимум за всю историю наблюдений. При этом доля помещений без отделки достигла рекордных 73%. Предложение с предчистовой отделкой уменьшилось до 17%.

«Рост предложения квартир и апартаментов премиум-класса со свободной планировкой в Москве отчасти связан с изменением покупательских предпочтений. Среди обеспеченных клиентов увеличилась доля тех, кто приобретает жилье для долгосрочного проживания, рассчитывая, что в нем будут жить они сами, их семьи и дети, а не для инвестирования. В этом случае покупатели в премиум-сегменте чаще предпочитают помещения без отделки, чтобы обустроить квартиру по своему вкусу, под свои потребности и задачи», — объяснил генеральный директор компании-застройщика МФК «Дом Дау» Акоп Киракосян.

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Также сократилось предложение новостроек с полной отделкой в высокобюджетном сегменте (элит- и делюкс-класса). В марте 2025 года лишь 25% объектов недвижимости в этих сегментах предлагалось с отделкой от застройщика. Большинство квартир и апартаментов (63%) не имели никакой отделки. На долю помещений с предчистовой отделкой пришлось 12%.

«В немалой степени сложности с отделкой в высокобюджетном сегменте вызваны внешними ограничениями. Многим застройщикам в элитном и делюкс-сегментах сегодня непросто обеспечить достойное качество готового дизайнерского решения из-за недостатка премиальных материалов и технологий, поэтому они отказываются от соответствующих обязательств. Только наиболее опытным застройщикам удается сохранить качество отделки, соответствующее высокому классу», — уточнила директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова.

В бизнес-классе в марте 2025 года лишь 10% квартир и апартаментов в новостройках предлагались с полной отделкой (в 2024-м — 15%). На долю помещений без отделки пришлось 64%, а на помещения с предчистовой отделкой — 26%.

«Снижение доли квартир без отделки происходит по нескольким причинам, и в первую очередь это удорожание строительных и отделочных материалов», — подчеркнул коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

Также эксперты отметили, что снижение предложения помещений с отделкой затронуло и самый большой сегмент рынка московских новостроек — массовый, где в последние годы такое жилье преобладало. В марте 2025 года доля помещений с полной отделкой составила 53%, без отделки — 30%, с предчистовой — 17%.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов тоже отметил, что застройщики делают ставку на помещения без отделки или с предчистовой отделкой, что, вероятно, связано с ростом себестоимости, с изменением покупательских предпочтений.

«В то же время в массовом сегменте квартиры с полной отделкой пока сохраняют лидирующие позиции, хотя их доля также постепенно снижается», — добавил он.

Ранее, 24 апреля, сообщалось, что средняя цена 1 кв. м на первичном рынке «старой» Москвы достигла 685,3 тыс. рублей. За год показатель вырос на 25,2%. При этом в самом дорогом районе — Тверском — средняя стоимость «квадрата» превысила 3 млн рублей. Это следует из данных компании «Метриум».

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