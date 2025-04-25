Два человека погибли при столкновении внедорожника и грузовика в Башкирии
При столкновении легкового автомобиля и грузовика «КамАЗ» в Башкирии погибли два человека. Об этом 25 апреля сообщили в Госавтоинспекции по региону.
«На втором километре автодороги Уфа – Инзер – Белорецк зарегистрировано столкновение «Шевроле Нивы» и «КаМАЗа», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. На месте работают правоохранительные органы, чтобы установить все обстоятельства и причины ДТП.
19 апреля в результате столкновения пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей в Уфе пострадали четыре человека. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.