Глава правящей партии Грузии Гарибашвили сообщил об уходе из политики

Председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили сообщил, что покидает занимаемый пост и уходит из политики. Об этом 25 апреля Гарибашвили объявил на брифинге в офисе движения.

«Теперь я не вижу необходимости оставаться председателем партии и вообще в политике. Поэтому я принял решение покинуть пост председателя «Грузинской мечты» и уйти из политики, но продолжить служить своей стране с другой позиции», — приводит его слова «Первый Канал Грузии» на сайте.

Председатель отметил, что его миссия в качестве председателя партии выполнена. При этом Гарибашвили уточнил, что не собирается уходить в оппозицию. Гарибашвили был избран председателем партии «Грузинская мечта» 1 февраля 2024 года.

В декабре прошлого года Гарибашвили опровергал информацию о своем уходе из партии. Тогда он заявлял, что продолжает быть членом команды.