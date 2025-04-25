Автомобиль взорвался рядом с многоэтажкой в подмосковной Балашихе
Автомобиль взорвался и загорелся рядом с многоэтажкой в Балашихе. Об этом 25 апреля сообщили очевидцы.
Уточняется, что инцидент произошел около 11 часов утра на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов. Согласно данным источника «Известий», в результате происшествия погиб один человек.
На кадрах видны густые клубы черного дыма над горящей машиной.
24 апреля сообщилось, что автомобиль загорелся на проспекте Маршала Жукова в Москве. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В результате инцидента было затруднено движение в направлении центра на 2,3 км.