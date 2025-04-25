Мишустин призвал ФАС следить за ценами на ж/д и авиабилеты в сезон отпусков

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) тщательно следить за ценами на ж/д и авиабилеты в сезон отпусков. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с руководителем ведомства Максимом Шаскольским 25 апреля.

Председатель правительства отметил, что в летнее время для граждан крайне важно тарифное регулирование цен на авиабилеты и билеты на поезд.

«Главное — результат, чтобы у людей была возможность отдохнуть и за разумные средства приобрести железнодорожный билет или авиабилет», — подчеркнул он.

В пресс-службе ФАС 17 марта сообщили, что ведомство установит круглогодичную скидку для детей от 10 до 18 лет в поездах дальнего следования независимо от формы обучения, без предъявления справки из учебного учреждения. По поручению правительства РФ служба разработала соответствующие проекты приказов.