Семейные цены: в России упал спрос на летний отдых с детьми

Россияне в последние месяцы менее охотно планируют летние путешествия с детьми: спрос на семейные туры упал на 17%, на детские авиабилеты — на 30% год к году, рассказали «Известиям» сервисы бронирований. В основном семьи собираются отдыхать внутри страны, особенно популярен Краснодарский край, Крым, Калининградская область и Дагестан. Среди зарубежных стран лидируют Турция, Египет, Абхазия, ОАЭ. Растет интерес к Казахстану, Вьетнаму и Китаю. Туристы сталкиваются с нехваткой отелей, готовых предложить комфортное размещение и для взрослых, и для детей, а также со сложностью покупки, например, железнодорожных билетов: из-за высокого спроса приобретение соседних мест становится проблемой, отметили эксперты. Куда едут с детьми Интерес к путешествиям с детьми на это лето оказался существенно ниже, чем год назад, рассказали «Известиям» в сервисах бронирования. Так, по данным сервиса «Слетать.ру», спрос на такие поездки с заездами с начала июня по конец августа почти на 17% уступает показателям прошлого года. Количество заказов авиабилетов, которые включают детей, на лето этого года сократилось на 30%, добавила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова, ссылаясь на данные авиабронирований.

Наиболее заметно снижение доли заказов на пассажиров с детьми для Турции, следует из данных сервиса «Купибилет». Причем спрос сокращается с 2023 года, за это время он упал почти на треть. Кроме того, наблюдается снижение интереса к поездкам с детьми в Армению, Азербайджан и Грузию. От всех заявок на поездки с детьми сейчас приходится 63,5%. При этом от всех «детских» бронирований почти 63% — это туры внутри России, отметили в «Слетать.ру». Среди наиболее популярных направлений семейного внутреннего туризма оказались Краснодарский край, Крым, Калининградская и Московская области, а также Дагестан.

Среди наиболее популярных зарубежных направлений — Турция, Египет, Абхазия, ОАЭ, Китай, Таиланд, Мальдивы, Вьетнам и Тунис.

— Сейчас растет объем заявок на путешествия с детьми и заездами летом в Таиланд, Египет, ОАЭ, Турцию. Кроме того, наблюдается значительный рост бронирований туров с детьми в Китай — в 10,4 раза, на Мальдивы — в пять раз, — отметили в сервисе.

Чаще всего семьи путешествуют с детьми 7–12 лет, доля мальчиков и девочек среди юных туристов распределилась почти поровну.

Среди стран, к которым наиболее заметно растет интерес путешественников с детьми, в «Яндекс Путешествиях» также назвали Вьетнам, Казахстан, Узбекистан, Испанию, Италию и Францию.

По стране семьи также собираются поехать летом в Ставропольский край, Карелию, Татарстан и Ростовскую область. Среди городов и поселков наиболее заметно растет интерес путешественников с детьми к Янтарному (Калининградская область), Ейску (Краснодарский край), Коктебелю (Крым), Терсколу (Кабардино-Балкария), Избербашу (Дагестан), Выборгу (Ленинградская область).

Почему падает спрос

Снижение спроса на семейные путешествия может быть связано как с экономическими факторами, так и с более осторожным планированием, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Могут влиять высокие процентные ставки по кредитам, отметила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. Многие семьи раньше брали займы на отдых, но теперь это стало невыгодным из-за высоких кредитных ставок, пояснила она.

— Кроме того, стоимость авиабилетов, отелей и даже внутреннего туризма заметно увеличилась. Семьи вынуждены сокращать расходы, откладывая путешествия на будущее или выбирая более бюджетные варианты, — отметила она.

В условиях финансовой нестабильности семейного бюджета люди начинают экономить деньги именно на развлечениях и путешествиях, отдавая предпочтение предстоящим обязательным тратам, добавил инвестор, финансовый советник Александр Кузнецов.

— Сказывается и эффект прошлых лет. Многие активно путешествовали в 2022–2024 годах, а сейчас предпочитают отдых дома или на даче, особенно если уже потратились на поездки в недавнем прошлом, — добавила Екатерина Косарева.

Сервисы фиксируют и общее снижение спроса на путешествия летом этого года: его уровень уступает на 8,1% аналогичному периоду прошлого года.

Тренд на самостоятельность

В России не хватает отелей, которые готовы предложить комфортные варианты размещения для семей с детьми, обратил внимание вице-президент Альянса турагентств (АТА) Алексан Мкртчян.

— В России очень мало отелей, которые могут разместить родителей с двумя-тремя детьми в одной комнате. Нужно тщательно искать варианты или договариваться об установке дополнительных кроватей, — сказал он «Известиям».

Поэтому, по его словам, многодетные семьи зачастую самостоятельно снимают квартиры или апартаменты, минуя услуги агентств или агрегаторов.

Еще одним трендом семейного отдыха он назвал путешествия на автомобилях.

— Турагентства всё чаще продают семьям только размещение. Потому что большое количество билетов может быть покупать невыгодно, — пояснил он. — А также семьям в летний сезон бывает очень сложно приобрести в транспорте места рядом. Особенно если речь идет о поездах. Купить билеты всем в одно купе оказывается просто нереально.

Введение скидок на детские авиабилеты может положительно сказаться на увеличении поездок по стране, добавила Елена Шелехова.

В январе этого года вступил в силу приказ Минтранса, который обязывает перевозчиков предоставлять скидку на авиабилеты детям с российским гражданством в возрасте от двух до 12 лет, путешествующих с сопровождающим. Скидка в большинстве авиакомпаний на билеты по стране составляет 50%. Кроме того, в марте подписано постановление правительства, согласно которому дети от 10 до 18 лет будут ездить в поездах внутри страны со скидкой в 50% круглый год. Раньше такие тарифы действовали с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря.

При планировании бюджета семейного путешествия лучше обращать внимание не только на детские скидки, но и на выбор оптимального времени для бронирования, на комплексные сезонные предложения и дополнительные услуги, добавили в сервисе «Туту».