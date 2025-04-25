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Канал «Известия» в «Дзене» достиг отметки в 1 млн подписчиков и получил «кнопку» платформы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Канал «Известия» в «Дзене» достиг знаковой отметки в 1 млн подписчиков. Данные показатели были зафиксированы 6 апреля, а 24 апреля редакция получила памятную «кнопку» платформы.

Канал «Известия» в «Дзене» был запущен в июне 2021 года. Редакция предлагает не только материалы с сайта «IZ.RU», но и уникальный контент, который нельзя найти на других платформах. Среди предлагаемых форматов — большие аналитические тексты, актуальные новостные видео, а также оригинальные ролики и клипы, созданные специально для пользователей «Дзена».

Ежедневно канал посещают порядка 1 млн уникальных пользователей, а общее количество просмотров за последний год составило 446 млн.

«Известия» успешно развиваются не только в «Дзене», но и на других платформах, таких как «ВКонтакте», «Одноклассники» и RUTUBE. Подписчики особенно ценят видеоформаты и аналитические материалы, которые требуют высокого уровня профессионализма и вовлеченности журналистов. В топ-3 городов, откуда приходит аудитория «Известий», входят Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Среди стран лидируют Россия, Белоруссия, Германия, Казахстан и Эстония.

Награда в виде «кнопки» с логотипом «Дзена» вручается каналам, преодолевшим отметки в 100 тыс., 500 тыс. и 1 млн подписчиков. Также в марте команда канала РЕН ТВ в «Дзене» была награждена за достижение 500 тыс. подписчиков. В 2024 году прирост аудитории «Известий» составил рекордные 57%, а общее количество просмотров превысило 350 млн.

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В координационном центре правительства России 7 марта состоялась торжественная церемония награждения победителей национальной премии «Наш вклад». Национальная Медиа Группа заняла третье место в номинации «Крупный бизнес. Сетевой». Награду получила руководитель корпоративной социальной ответственности НМГ Мария Залунина.

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