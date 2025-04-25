«Разговоры о важном» 28 апреля — тема и программа урока

В понедельник, 28 апреля, в российских школах и колледжах состоится очередной урок из цикла «Разговоры о важном». Беседа пройдет в преддверии Праздника Весны и Труда, который отмечается в нашей стране 1 мая. На занятии поговорят о том, как достичь успеха в жизни и какую роль играют в этом труд и образование. «Известия» рассказывают, как будет организован урок в разных классах.

«Разговоры о важном» 28 апреля — тема урока

Тема нового урока — «Что такое успех?». Его основной целью обозначено формирование представлений о ценности созидательного труда и необходимости развивать свой трудовой и творческий потенциал, что важно как для достижения личного успеха, так и благополучия всего государства.

Отдельно поговорят о том, как добиться успеха и кого можно считать успешными людьми. Понять значение слова «успех» ребятам помогут их ровесники и взрослые, которые в формате видеоинтервью расскажут, как они стали успешными в своем деле и какой путь проделали к достижению успеха.

Урок пройдет в формате познавательной беседы с использованием видеоматериалов, презентаций и интерактивных элементов. Партнером выступит Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды».

Продолжительность занятия 30 минут. Методические материалы для учителей опубликованы на сайте проекта «Разговоры о важном».

«Разговоры о важном» 28 апреля — программа урока

Для учеников первых-вторых классов урок начнется с просмотра фрагмента мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве». Этот поучительный мультик, снятый по рассказу писателя Вадима Коростылева, наглядно показывает, что добиться успеха невозможно, перекладывая свои обязанности на других или надеясь на чудо. В ходе беседы учитель плавно подведет ребят к пониманию того, что основа любого успеха — это знания и труд.

В третьих-четвертых классах подробно разберут значение слова «успех» и почему важно всё делать своевременно и качественно. Также поговорят о том, что помимо упорного труда важно иметь мечту, так как именно с мечты начинаются многие великие свершения. В продолжение ребята расскажут о своих мечтах и приведут примеры успешных людей среди своего окружения.

В пятых-седьмых классах уделят внимание значению семьи в формировании успешной личности, а также обсудят, почему создание крепкой семьи тоже можно считать успехом. Затем ребята приведут примеры своего личного успеха. Это могут быть хорошо выполненные контрольные работы, достижения в спорте, помощь родителям по дому или другу. Таким образом ребята узнают, что успех не ограничен лишь материальными достижениями, а отражается в разных аспектах жизни — таких как карьера, семья и дружба.

В восьмых-девятых классах обсудят, какие качества помогают человеку стать успешным, как правильно ставить цели и что нужно делать, чтобы каждый маленький успех становился кирпичиком в строительстве большого успеха. В дополнение ребята посмотрят видеоролик о молодых профессионалах, которые уже добились серьезных успехов в жизни.

В 10–11 классах поговорят о значении личного успеха для развития общего дела и достижения так называемого «командного успеха». Затем со школьниками обсудят, какой успех, по их мнению, более важен: личный или общественный. Также старшеклассникам предстоит составить свою формулу успеха и всем вместе доработать ее, чтобы формула стала универсальной.

Тематические задания и обучающие игры подготовили и для студентов колледжей. Помимо этого, им предстоит ответить на вопросы: какие профессии самые важные для общества, как они понимают выражение «служить людям и стране» и какими делами могут приносить пользу Отечеству уже сейчас.

«Разговоры о важном» 28 апреля — о проекте

«Разговоры о важном» — цикл внеурочных занятий, запущенный Министерством просвещения в 2022 году. Учащиеся узнают об истории, государственном устройстве и культуре России. Ряд тем посвящен семейным ценностям, актуальным вопросам повседневной и школьной жизни. Уроки проходят во всех школах и колледжах каждый понедельник.

Предыдущее занятие состоялось 21 апреля и было посвящено развитию медицины в нашей стране. С ребятами поговорили о достижениях известных врачей, медицинских профессиях и применении современных технологий в медицине.