The Times узнала о возможном отказе Лондона от отправки военных на Украину
Великобритания может отказаться от идеи отправки на Украину тысяч военных. Об этом в четверг, 24 апреля, сообщила газета The Times со ссылкой на источники.
«Великобритания и Европа больше не планируют размещать наземные силы для охраны ключевых городов, портов и атомных электростанций в целях обеспечения мира», — отмечает издание.
Как говорится в материале, возможный отказ от отправки сухопутных войск связан с недостатком сил у Лондона, а также риском возникновения более масштабного конфликта в случае, если соглашение о прекращении огня будет нарушено.
При этом газета отмечает, что отправка войск на Украину являлась желанием Франции.
«Великобритания всегда так думала. Это Франция хотела более жесткого подхода», — говорится в публикации.
The Times 24 апреля сообщила, что Великобритания и Франция ослабили твердость своих намерений по отправке миротворческих сил на Украину. По данным издания, Париж и Лондон выразили опасения, что Москва может воспринять эту инициативу как одностороннюю меру и отвергнуть ее.