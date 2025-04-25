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The Times узнала о возможном отказе Лондона от отправки военных на Украину

The Times: Лондон может отказаться от отправки на Украину тысяч военных
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Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
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Великобритания может отказаться от идеи отправки на Украину тысяч военных. Об этом в четверг, 24 апреля, сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

«Великобритания и Европа больше не планируют размещать наземные силы для охраны ключевых городов, портов и атомных электростанций в целях обеспечения мира», — отмечает издание.

Как говорится в материале, возможный отказ от отправки сухопутных войск связан с недостатком сил у Лондона, а также риском возникновения более масштабного конфликта в случае, если соглашение о прекращении огня будет нарушено.

При этом газета отмечает, что отправка войск на Украину являлась желанием Франции.

«Великобритания всегда так думала. Это Франция хотела более жесткого подхода», — говорится в публикации.

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The Times 24 апреля сообщила, что Великобритания и Франция ослабили твердость своих намерений по отправке миротворческих сил на Украину. По данным издания, Париж и Лондон выразили опасения, что Москва может воспринять эту инициативу как одностороннюю меру и отвергнуть ее.

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