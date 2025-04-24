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Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
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Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Белгородской области загорелся деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим после сброса с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 24 апреля сообщил «Известиям» представитель епархии Федор Клюйко.

«Дрон «Баба-яга» сбросил мины или что-то зажигательное целенаправленно на храм деревянный в селе Сухорево», — отметил собеседник «Известий».

Он отметил, что деревянный комплекс полностью сгорел. На месте работает спецтехника.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что пострадавших в результате атаки дрона ВСУ по храмовому комплексу пострадавших нет. Он также подчеркнул, что украинские боевики совершили «целенаправленные и спланированные удары».

«В святую пасхальную неделю удар целенаправленно был нанесен по одному из самых святых мест Белгородчины. Мы четко понимаем, что это целенаправленные и спланированные удары. То, как дронами не давали тушить пожар — мы никогда не забудем. Храмовый комплекс полностью сгорел. Слава богу, никто не пострадал», — уточнил губернатор.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз 17 апреля сообщил, что украинские боевики нанесли удар по храму-часовне в населенном пункте Зерново Суземского посредством минометного оружия и дронов-камикадзе. Уточняелось, что в результате обстрела пострадавших не было.

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