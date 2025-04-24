Военные группировки войск «Центр» рассказали о методах защиты танков на поле боя

Танкисты группировки войск «Центр» рассказали о том, как усиливают защиту боевых машин и как проходит боевая работа на покровском направлении. 24 апреля кадры публикуют «Известия».

«К «мангалу» [жесткий каркас с динамической защитой на башне танка] мы поставили «купол». Купол делаем из стекловолоконной арматуры для гибкости, чтобы дрон не сдетонировал, а запутался в сетях или отпружинил от них», — рассказал командир танка с позывным Грига.

Он добавил, что на танках обязательно устанавливают комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) разных видов. Они необходимы для подавления вражеских беспилотников.

Военнослужащий с позывным Реан рассказал, что его экипаж на танке Т-72Б3М чаще всего ведет огонь с закрытых позиций, так как при стрельбе прямой наводкой повышается риск попасть под удары дронов.

«Этот Т-72Б3М, у него уже «родная» дополнительная защита от дронов и от ПТУРов (противотанковых управляемых ракет) третьего поколения, которые атакуют танк сверху. На башне она прикрыта и динамической защитой, и самой конструкцией», — добавил корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

23 апреля в Минобороны сообщили, что экипажи танков Т-80БВ группировки войск «Север» в ходе боевой работы уничтожили замаскированные позиции и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. В ходе активных наступательных действий танкисты обеспечивали высадку штурмовиков в лесополосах и населенных пунктах и помогали им закрепиться на занятых позициях.