Экипажи танков Т-80БВ уничтожили опорные пункты ВСУ в курском приграничье

Экипажи танков Т-80БВ группировки войск «Север» в ходе боевой работы уничтожили замаскированные позиции и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Минобороны России 23 апреля показало кадры боевой работы российских военнослужащих.

В ходе активных наступательных действий танкисты обеспечивают высадку штурмовиков в лесополосах и населенных пунктах, помогают им закрепиться на занятых позициях, срывают ротацию личного состава ВСУ, уничтожают опорные пункты противника и бронетехнику, в том числе западного производства.

«Отбиваем противника, выгоняем с нашей территории. Задач очень много, работаем на танке Т-80БВ. Основная тактика — работаем с закрытых позиций, то есть стреляем на удаленное расстояние, уничтожаем противника издалека», — рассказал командир танка с позывным Ворон.

Благодаря работе танкистов противник практически не может вести ответный огонь. Кроме того, огневое поражение противника ведется преимущественно с закрытых огневых позиций по навесной траектории с постоянной корректировкой огня операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Очень шустрая, быстрая машина, хорошая. Если грамотный механик-водитель, который все под себя настроит, то она полностью управляема, маневренная и быстрая. Скорость очень важна, чтобы быстро выполнить задание, то есть выпустить снаряды, чтобы те попали по цели», — рассказал о танке Т-80БВ механик-водитель с позывным Крепа.

В Минобороны РФ 17 апреля сообщили, экипаж вертолета Ми-28НМ поразил пункт временной дислокации расчета БПЛА ВСУ. Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчета украинских БПЛА в зоне ответственности группировки войск «Центр». Уточняется, что после успешного выполнения боевого задания экипаж Ми-28НМ вернулся на аэродром базирования.