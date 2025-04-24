Минимум 10 человек погибли при обрушении шахты на востоке ДР Конго

На востоке Демократической Республики (ДР) Конго произошло обрушение шахты на руднике Лухихи в захваченной повстанцами из движения М23 провинции Южное Киву, по меньшей мере 10 человек погибли. Об этом 24 апреля сообщило агентство Reuters.

«По меньшей мере 10 человек погибли в результате обрушения золотого рудника», — говорится в публикации.

Дуглас Дуния Масумбуко, назначенный движением M23 губернатор, по информации агентства, сообщил, что число погибших может возрасти, учитывая количество раненых. По его словам, причиной катастрофы могло стать «неконтролируемое строительство и плохое обслуживание золотых рудников».

18 апреля стало известно, что число погибших в результате крушения судна на реке в ДР Конго выросло до 148 человек. По словам комиссара по речным делам Компетента Лойоко, пожар на судне возник, когда один из пассажиров начал готовить еду.