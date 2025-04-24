Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком в Ленинградской области
Мир
Минимум 10 человек погибли при обрушении шахты на востоке ДР Конго
Общество
В большинстве населенных пунктов Киржачского района восстановлено газоснабжение
Новости компаний
Структура под управлением РСХБ приобрела 50% бизнеса «Авито»
Политика
В Госдуме рассказали о возможном восстановлении ряда договоров с США
Мир
Додик предложил решить кризис в БиГ выдачей Шмидта сербской стороне
Мир
Трамп назвал Гарвард угрозой демократии
Мир
Лидер хуситов заявил о 16 атаках за неделю на Израиль и корабли США
Общество
Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Ленинградской области
Мир
Сейсмолог предрек новые подземные толчки в Турции после землетрясения
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту пропажи семилетнего мальчика в Москве
Мир
Россия и Вьетнам обсудили возможность поставок российского СПГ
Общество
«Автопробег Победы» прошел на Поклонной горе в Москве
Общество
В ЛНР задержали экс-боевика украинского батальона «Айдар»
Мир
Великобритания запретила поставку игровых контроллеров в Россию
Общество
В Москве арестовали совершившего 25 лет назад убийство мужчину
Мир
Захарова предложила Западу расплатиться со странами Африки

Минимум 10 человек погибли при обрушении шахты на востоке ДР Конго

0
EN
Фото: Global Look Press/Jürgen Bätz
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На востоке Демократической Республики (ДР) Конго произошло обрушение шахты на руднике Лухихи в захваченной повстанцами из движения М23 провинции Южное Киву, по меньшей мере 10 человек погибли. Об этом 24 апреля сообщило агентство Reuters.

«По меньшей мере 10 человек погибли в результате обрушения золотого рудника», — говорится в публикации.

Дуглас Дуния Масумбуко, назначенный движением M23 губернатор, по информации агентства, сообщил, что число погибших может возрасти, учитывая количество раненых. По его словам, причиной катастрофы могло стать «неконтролируемое строительство и плохое обслуживание золотых рудников».

На пороге большой войны: Руанда и ДР Конго сражаются за ресурсы
Нынешний конфликт может повлиять на всю Африку и затронуть интересы западных стран

18 апреля стало известно, что число погибших в результате крушения судна на реке в ДР Конго выросло до 148 человек. По словам комиссара по речным делам Компетента Лойоко, пожар на судне возник, когда один из пассажиров начал готовить еду.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025