В ДР Конго 148 человек утонули при крушении судна

Число погибших в результате крушения судна на реке в Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 148 человек. Об этом 18 апреля сообщила газета The Guardian со ссылкой на официальные лица.

Уточняется, что на борту находились около 500 пассажиров. По словам комиссара по речным делам Компетента Лойоко, пожар на судне возник, когда один из пассажиров начал готовить еду.

«Несколько пассажиров, включая женщин и детей, погибли после того, как прыгнули в воду», — указано в публикации.

В газете отметили, что многие из выживших получили серьезные ожоги и были госпитализированы. Большинство пассажиров всё еще числятся пропавшими без вести.

В октябре 2024 года лодка с пассажирами на борту затонула в ДР Конго. Переполненное судно сначала накренилось, а потом перевернулось на воде. Пассажирами в основном были торговцы, возвращавшиеся домой на Рождество.