Додик предложил решить кризис в БиГ выдачей Шмидта сербской стороне

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик 24 апреля заявил, что кризис в БиГ может быть решен, если страна выдаст сербской стороне высокого представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта.

«Решение в том, чтобы из Федерации БиГ нам выдали Шмидта — и мы разобрались с ним, провели бы процесс, посадили его в нашу тюрьму за то, что представлялся ложным образом и пытается упразднить Боснию и Герцеговину», — приводит слова Додика издание N1.

Так Додик отреагировал на заявления о том, что Шмидт принял решение приостановить все бюджетные выплаты, выделенные на финансирование политических партий SNSD (Альянс независимых социал-демократов) и «Объединенная Сербская».

«Все государственные средства, предназначенные для финансирования этих партий на всех уровнях правительства Боснии и Герцеговины, будут заморожены и перенаправлены на специальный счет в Центральном банке Боснии и Герцеговины», — цитирует Шмидта издание N1.

Он пояснил, что эта мера направлена на поддержку государственных институтов в противодействии «нынешним вопиющим нападкам правящей коалиции в Республике Сербской».

По словам Додика, Шмидт приехал в БиГ, «используя фашистские методы. Он самозванец без какого-либо мандата. Его присутствие разрушает Боснию и Герцеговину».

Затем он пригрозил арестовать Шмидта, если тот войдет на территорию Республики Сербской.

«Если он появится здесь, мы его задержим. Решение очевидно: Шмидт — вон, его решения — вон. Мы заблокируем применение его указов. Выжить может только Босния, которая не навязана, а не та, которой управляют посторонние», — сказал президент Республики Сербской.

Ранее, 25 февраля, сообщалось, что если Милораду Додику вынесут обвинительный приговор, Боснию и Герцеговину, куда входит эта автономия, ожидают пагубные последствия. В МИД РФ напомнили, что высокий представитель по БиГ Кристиан Шмидт, в неповиновении предписаниям которого обвиняется Додик, не утвержден в ООН.

Позже, 26 февраля, суд Боснии и Герцеговины заочно приговорил Додика к году тюремного заключения по делу о несоблюдении решений высокого представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта. Также ему запрещено на протяжении шести лет заниматься политической деятельностью.