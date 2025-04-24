В ЛНР задержали экс-боевика украинского батальона «Айдар»

Экс-боевик батальона украинского националистического батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) задержан в городе Старобельск Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 24 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России по региону.

«Установлено, что радикально настроенный участник террористического сообщества, находясь в Старобельске, размещал на личной странице в социальной сети публикации украинских информационных агентств заведомо ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы (ВС) РФ и реабилитирующие нацизм», — уточнили в Telegram-канале СК.

По словам ведомства, при проведении обыска в доме злоумышленника обнаружены документы, подтверждающие прохождение им службы в батальоне «Айдар», и другие экстремистские материалы.

Боевику предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сведений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ своих полномочий»), ч. 2 ст. 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе») и 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

Ранее, 14 апреля, южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил участника одного из признанных террористическими и запрещенных в РФ националистических батальонов Вадима Тивоненко к 12 годам лишения свободы. Его взяли в плен в августе 2024 года, при этом он оказывал активное сопротивление с применением стрелкового оружия.