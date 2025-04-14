В Ростове приговорили участника украинского нацбатальона к 12 годам заключения

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил участника одного из признанных террористическими и запрещенных в РФ националистических батальонов Вадима Тивоненко к 12 годам лишения свободы. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба управления ФСБ (УФСБ) по Ростовской области.

«На основании материалов УФСБ России <…> вынесен обвинительный приговор стрелку одного из украинских националистических батальонов (признан террористическим и запрещен в РФ). Южным окружным военным судом фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет», — приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

Как указывает ФСБ, Вадим Тивоненко добровольно перевелся в один из националистических батальонов. После этого он начал принимать участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России в районе населенного пункта Ивановское в ДНР.

Тивоненко взяли в плен в августе 2024 года, при этом он оказывал активное сопротивление с применением стрелкового оружия. Приговор боевику пока не вступил в законную силу.

Ранее, 12 апреля, следователи предъявили обвинение троим украинским военным, обстреливавшим село Ольговка в Курской области. Боевики атаковали жилые дома, где находились мирные жители, в результате чего не менее четырех человек погибли.