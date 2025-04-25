Эксперт рассказал о пользе и рисках фейсфитнеса

Методика укрепления мышц лица с помощью специальных упражнений — фейсфитнес — может дать обратный эффект: усилить морщины или привести к асимметрии лица. Однако при грамотном подходе практика действительно может принести ощутимую пользу. Об этом 25 апреля «Известиям» рассказал старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

По его словам, фейсфитнес помогает улучшить контуры лица, уменьшить выраженность морщин и повысить упругость кожи за счет укрепления лицевых мышц. Регулярные упражнения способствуют улучшению кровообращения, что придает коже здоровый вид. Некоторые техники также помогают расслабить напряженные мышцы и снизить уровень стресса, что положительно сказывается на внешности.

«Однако при работе над эстетикой лица надо иметь в виду, что все изменения, появляющиеся у нас на лице, — морщинки, отечность под глазами и прочее — это всё производные изменений нижележащих структур — шеи, висцеральной системы и так далее. Невозможно одним только фитнесом привести всё в норму. Здесь нужна комплексная терапия, в которую входит и фейсфитнес», — уточнил Антонов.

Эксперт предостерегает от неправильного выполнения упражнений. Ошибки в технике могут не только свести на нет ожидаемый эффект, но и ухудшить ситуацию — усилить морщины, создать мышечные контрактуры или даже привести к асимметрии лица. В некоторых случаях возможны болевые ощущения в лицевой области и шее.

Кроме того, фейсфитнес имеет ряд противопоказаний. От занятий следует воздержаться людям с серьезными кожными заболеваниями: с экземой, псориазом, воспалениями, недавними операциями или травмами лица. Консультация врача необходима при неврологических заболеваниях (паралич, тики) и онкологических диагнозах, особенно во время прохождения химиотерапии.

«Перед началом занятий фейсфитнесом желательно проконсультироваться с квалифицированным специалистом, который сможет дать рекомендации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья», — порекомендовал специалист.

Ранее, 3 апреля, химик-косметолог и основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко рассказала «Известиям» о пользе сквалана для кожи и волос. Как объясняет специалист, сквалан обладает выраженными увлажняющими и смягчающими свойствами. Он помогает удерживать влагу в коже, укрепляет ее защитный барьер, делает более эластичной и разглаживает мелкие морщины. Кроме того, защита от внешних факторов и свободных радикалов также будет преимуществом данного вещества.